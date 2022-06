Viral η ταφόπλακα για τον Internet Explorer - «Ήταν καλός για να κατεβάζεις άλλους browsers»

H απόφαση της Microsoft να «συνταξιοδοτήσει» τον Internet Explorer σήμανε το τέλος μιας εποχής μίσους και πάθους για πολλούς. Μεταξύ αυτών και ο Jung Ki-young, ένας Νοτιοκορεάτης μηχανικός λογισμικού.

Για να τιμήσει το ιστορικό αυτό τέλος μιας εποχής, ξόδεψε ένα μήνα και 330 δολάρια για να σχεδιάσει και να παραγγείλει μια ταφόπλακα με το logo του browser και την επιγραφή «Ήταν ένα καλό εργαλείο για να κατεβάζεις άλλους browsers».

Όταν το μνημείο εμφανίστηκε στο καφέ του αδερφού του, στη πόλη Gyeongju στα νότια της χώρας, η φωτογραφία της ταφόπλακας έκανε το γύρο του διαδικτύου.



Ο Γιουνγκ ανέφερε πως το μνημείο αντανακλά τα μεικτά αισθήματα για το πιο παλιό software που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην επαγγελματική του ζωή.

«Ήταν κακό σπυρί, όμως θα την αποκαλούσα μια σχέση μίσους και πάθους, γιατί ο Explorer καθ'αυτός κυριάρχησε σε μια εποχή» είπε ο ίδιος στο Reuters.

WATCH: This Internet Explorer gravestone, commemorating the browser’s demise, has gone viral in South Korea https://t.co/8BIplNGcKT pic.twitter.com/QRYwKeRkzr