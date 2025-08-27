Θανατηφόρο βακτήριο «χτυπάει» Νέα Υόρκη: Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων και γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Η «κυνηγητική» επιχείρηση είχε ξεκινήσει. Ένα ξέσπασμα της νόσου των Λεγεωνάριων συγκλόνισε το Χάρλεμ, αφήνοντας πίσω του έξι νεκρούς και περισσότερους από 100 ασθενείς. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το βακτήριο Legionella εξαπλώθηκε στον αέρα στα τέλη Ιουλίου, μέσω σταγονιδίων από μολυσμένους πύργους νερού στις ταράτσες κτιρίων της περιοχής.

Ενώ οι γιατροί πάλευαν να σώσουν ζωές, οι επιστήμονες της Δημόσιας Υγείας βρέθηκαν σε έναν αγώνα δρόμου για να εντοπίσουν ποιοι πύργοι φιλοξενούσαν τον παθογόνο μικροοργανισμό. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, βακτήρια είχαν βρεθεί σε 12 διαφορετικούς πύργους, μεταφέροντας την έρευνα από τις ταράτσες του Χάρλεμ σε μεγάλα κτίρια πιο νότια στο Μανχάταν.

Η διαδικασία εντοπισμού είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Οι επιστήμονες πρέπει να καλλιεργήσουν τα βακτήρια, να τα απομονώσουν από άλλα μικρόβια και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε γονιδιωματική ανάλυση. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το αποτέλεσμα μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

«Στις τηλεοπτικές σειρές βλέπουμε ότι οι απαντήσεις δίνονται σε μια μέρα. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική. Η Δημόσια Υγεία απαιτεί χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Νέας Υόρκης.

Τι είναι η νόσος των Λεγεωνάριων

Η νόσος προκαλείται από το βακτήριο Legionella, που αναπτύσσεται σε ζεστά και στάσιμα νερά. Στη Νέα Υόρκη, πολλές επιδημίες σχετίζονται με τους πύργους ψύξης στις ταράτσες. Ο αέρας μπορεί να μεταφέρει το βακτήριο σε μεγάλη απόσταση, με κίνδυνο μόλυνσης για τους πιο ευάλωτους: ηλικιωμένους, καπνιστές και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Στη Νέα Υόρκη διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο 200–500 περιστατικά, με πάνω από δώδεκα θανάτους. Η τρέχουσα έξαρση στο Χάρλεμ θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές της τελευταίας δεκαετίας.

Δεκάδες επιστήμονες στο δημόσιο εργαστήριο του Μανχάταν εργάζονται νυχθημερόν για να ταυτοποιήσουν τη γενετική «υπογραφή» του βακτηρίου και να τη συνδέσουν με δείγματα από ασθενείς. Η διαδικασία περιλαμβάνει συλλογή νερού από ταράτσες, καλλιέργεια δειγμάτων σε ειδικά τρυβλία και στη συνέχεια ανάλυση DNA.

Μικροβιολόγοι περιγράφουν τη διαδικασία σαν «αναζήτηση βελόνας στα άχυρα». Από τα δείγματα ξεχωρίζουν μικρές αποικίες του Legionella, που έχουν χαρακτηριστικό μωβ-γκρι χρώμα, και στη συνέχεια απομονώνονται για γονιδιωματική αλληλούχιση.

Παράλληλα, δείγματα από ασθενείς καλλιεργούνται και αναλύονται με τον ίδιο τρόπο. Στόχος είναι να βρεθεί ταύτιση ανάμεσα σε ανθρώπινα δείγματα και σε κάποιον συγκεκριμένο πύργο ψύξης.

Νόσος των Λεγεωνάριων: Μάθημα από το παρελθόν

Η Νέα Υόρκη έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τραγικές συνέπειες: το 2015, ξέσπασμα που συνδέθηκε με πύργο ξενοδοχείου στο Μπρονξ προκάλεσε 16 θανάτους. Από τότε, η πόλη ενίσχυσε τα πρωτόκολλα επιτήρησης και δημιούργησε εξειδικευμένες ομάδες για την ταχεία διαχείριση τέτοιων κρίσεων.

Παρότι η απολύμανση των 12 πύργων στο Χάρλεμ μείωσε αισθητά τα νέα περιστατικά, οι επιστήμονες συνεχίζουν να αναζητούν τον ακριβή «ένοχο». Η μάχη με το χρόνο παραμένει δύσκολη, καθώς οι καλλιέργειες αναπτύσσονται αργά και η αλληλούχιση απαιτεί μέρες.

Όπως τονίζει η επικεφαλής βιοπληροφορικής του εργαστηρίου: «Αυτό που κάνουμε σε καιρούς ηρεμίας, μας προετοιμάζει για τις κρίσεις. Η Δημόσια Υγεία είναι συλλογική προσπάθεια».

Με πληροφορίες από New York Times