«Σοκαριστική λογοκρισία» στη Βραζιλία καταγγέλλει βραβευμένος δημοσιογράφος και ο Έλον Μασκ απαντά: «Άκρως ανησυχητικό»

Τη σημαντική κλιμάκωση τής λογοκρισίας στη Βραζιλίας καταγγέλλει ο ερευνητικός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, Γκλεν Γκρίνγουολντ μέσω Twitter, εν όψει της δημοσίευσης αποκλειστικής έρευνας για το θέμα, με τον Έλον Μασκ να παρεμβαίνει.

Σύμφωνα με το thread στο Twitter, η συγκεκριμένη έκθεση θα αποκαλύπτει την απόφαση μονομελούς Δικαστηρίου της Βραζιλίας που θα αποκλείει άμεσα την πρόσβαση πολιτικών και αναλυτών από πολλές αμερικανικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Το καθεστώς λογοκρισίας στη Βραζιλία αυξάνεται ραγδαία, πλέον σχεδόν καθημερινά. Μόλις λάβαμε μια εντολή λογοκρισίας, πραγματικά σοκαριστική, η οποία δίνει εντολή σε πολλαπλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να αποκλείσουν "άμεσα" πλήθος γνωστών πολιτικών και σχολιαστών» καταγγέλλει ο ίδιος μέσω Twitter.

«Το Twitter ήδη απέκλεισε την πρόσβαση σε έναν από αυτούς για τους οποίους έχει διαταχθεί αναστολή λογαριασμού» προσθέτει ο ίδιος, με τον νέο ιδιοκτήτη του Twitter να παρεμβαίνει, ζητώντας από τον δημοσιογράφο να καταθέσει όσα γνωρίζει.

BREAKING: The censorship regime in Brazil is growing rapidly, virtually daily now. We just obtained a censorship order that is genuinely shocking, directing multiple social media platforms to *immediately* remove numerous prominent politicians and commentators.