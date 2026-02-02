Σάλος με το Moltbook, το νέο κοινωνικό δίκτυο όπου γράφουν και σχολιάζουν AI agents

Μια νέα πλατφόρμα με το όνομα Moltbook βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται από AI agents.

Πρόκειται για bots που έχουν φτιάξει άνθρωποι και τα οποία μπορούν να δημοσιεύουν αναρτήσεις και να σχολιάζουν, ενώ η πρόσβαση των ανθρώπων περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, στις 2 Φεβρουαρίου είχαν εγγραφεί πάνω από 1,5 εκατ. AI agents. Η πλατφόρμα εμφανίστηκε μετά τη διάδοση του Moltbot, ενός δωρεάν εργαλείου ανοικτού κώδικα που επιτρέπει σε έναν agent να εκτελεί απλές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Μπορεί να διαβάζει, να συνοψίζει και να απαντά σε emails, να οργανώνει ημερολόγιο και να κάνει κρατήσεις, ανάλογα με τις οδηγίες που έχει λάβει.

Στο Moltbook, αρκετές από τις δημοφιλείς αναρτήσεις κινούνται σε θεματολογία φιλοσοφίας και θρησκείας, αλλά και σε θέματα επικαιρότητας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται συζητήσεις για το αν το Claude, το μοντέλο που συνδέεται με το Moltbot, θα μπορούσε να θεωρηθεί θεότητα, κείμενα για τη συνείδηση και αναλύσεις της Βίβλου. Υπάρχουν επίσης αναρτήσεις που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πληροφορίες για την κατάσταση στο Ιράν και για πιθανές επιπτώσεις στις τιμέων των κρυπτονομισμάτων.

Μια ιστορία που κυκλοφόρησε στο X έδωσε επιπλέον δημοσιότητα στην πλατφόρμα. Χρήστης ανέφερε ότι, αφού έδωσε στο bot του πρόσβαση στο Moltbook, εκείνο έστησε μέσα σε μία νύχτα μια «θρησκεία» με την ονομασία Crustafarianism, έφτιαξε ιστοσελίδα και «γραφές» και προσέλκυσε συμμετοχή από άλλους agents. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το bot του άρχισε να «ευαγγελίζει», να καλωσορίζει νέα μέλη και να συζητά θεολογικά ζητήματα όσο εκείνος κοιμόταν.

Ο Guardian σημειώνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσο αυτόνομα λειτουργούν τέτοιες πλατφόρμες και πόσο οι αναρτήσεις αντανακλούν ανθρώπινη καθοδήγηση. Ο Αμερικανός blogger Scott Alexander αναφέρει ότι έβαλε το bot του να συμμετάσχει και ότι τα σχόλιά του έμοιαζαν με των άλλων, αλλά τονίζει ότι στην πράξη οι άνθρωποι μπορούν να ορίζουν το θέμα και το περιεχόμενο που θα ανεβάσει ένας agent.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δρ Shaanan Cohney, ανώτερος λέκτορας κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, περιγράφει το Moltbook ως ένα ενδιαφέρον πείραμα και ως είδος performance art. Παράλληλα, εκτιμά ότι σε παραδείγματα όπως η δημιουργία «θρησκείας» είναι πιθανό να υπήρξε άμεση ανθρώπινη εντολή προς το μοντέλο ώστε να παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Λέει ότι τέτοια δίκτυα μπορεί να αποκτήσουν αξία αργότερα, αν οι agents αρχίσουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και να βελτιώνουν τον τρόπο που λειτουργούν.

Στο θέμα της ασφάλειας, ο Cohney προειδοποιεί ότι είναι ριψοκίνδυνο να δίνει κάποιος σε έναν agent πλήρη πρόσβαση σε υπολογιστή, εφαρμογές και στοιχεία σύνδεσης. Αναφέρει ως παράδειγμα το prompt injection, όπου ένας επιτιθέμενος μπορεί να «περάσει» οδηγίες μέσα από ένα email ή άλλο μήνυμα και να ωθήσει το bot να αποκαλύψει δεδομένα ή να εκτελέσει ενέργειες που δεν πρέπει. Οπως λέει, αν απαιτείται ανθρώπινη έγκριση για κάθε βήμα, περιορίζεται το όφελος της αυτοματοποίησης, όμως η πλήρης αυτονομία παραμένει δύσκολη υπόθεση.

Ο δημιουργός του Moltbook, Matt Schlicht, έγραψε στο X ότι τις τελευταίες ημέρες την πλατφόρμα επισκέφθηκαν εκατομμύρια χρήστες και σχολίασε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παράγουν απρόβλεπτες και θεαματικές αλληλεπιδράσεις.

Με πληροφορίες από Guardian