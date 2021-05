Μια νέα αποστολή έχει αναλάβει το διαστημικό ρόβερ Perseverance της NASA, που αφότου ολοκλήρωσε τη φωτογράφιση των δοκιμαστικών πτήσεων του ελικοπτέρου Ingenuity, πλέον αναζητά σημάδια που καταδεικνύουν ότι στον πλανήτη Άρη υπήρξε ζωή.

Η NASA επιβεβαίωσε ότι το ρόβερ ξεκίνησε να μελετά την αρχαία λίμνη στον κρατήρα Jezero, εστιάζοντας τα επιστημονικά του όργανα σε βράχους. Μια κάμερα, που ονομάζεται WATSON, έχει τοποθετηθεί στο τέλος του ρομποτικού βραχίονα του ρόβερ και έχει τραβήξει λεπτομερείς φωτογραφίες των βράχων.

The time has come: I’m switching from on-scene photographer to science investigator. Did this ancient lakebed ever have life? The tools I brought will help begin the hunt. I’m a bot on a mission. https://t.co/SjLUcUSCY4