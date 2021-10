Ολλανδοί φοιτητές έκαναν road trip 3.000 χλμ με ηλιακό τροχόσπιτο δικής τους κατασκευής

Μια ομάδα φοιτητών από την Ολλανδία ολοκληρώνουν προσεχώς ένα ρόουντ τριπ 3.000 χιλιομέτρων στη δυτική Ευρώπη με το ηλιακό τροχόσπιτο που σχεδίασε και κατασκεύασε.



Το Stella Vita είναι σχεδιασμένο για δύο επιβάτες και διαθέτει κουζίνα, καθιστικό, κρεβάτι και τουαλέτα.



Με τη χρήση ηλιακής και μόνο ενέργειας, το όχημα μπορεί να καλύψει πάνω από 720 χιλιόμετρα μία ηλιόλουστη ημέρα, με ανώτατη ταχύτητα 120 χλμ/ώρα και χρήση όλων των εσωτερικών ανέσεων, τηλεόρασης και λάπτοπ.

Το πρωτοποριακό τροχόσπιτο διαθέτει ηλιακά πάνελ στην οροφή του που μπορούν να ανοίξουν σε μεγαλύτερη έκταση, όταν είναι σταθμευμένο, ενώ μπορεί να φορτιστεί και μέσω ηλεκτρικών θυρών.

