Αν ο κωδικός σας είναι μικρότερος από 8 χαρακτήρες πρέπει να τον αλλάξετε αμέσως - Έρευνα

Οι σύντομοι και απλοί κωδικοί πρόσβασης μπορούν να σπάσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ενώ οι μακροσκελείς και περίπλοκοι; Σε τρισεκατομμύρια χρόνια.

Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη μελέτη της Hive Systems, μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας με έδρα το Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, που αναλύει πόσο χρόνο θα χρειαζόταν ο «μέσος χάκερ» για να σπάσει τους κωδικούς πρόσβασης που προστατεύουν τους πιο σημαντικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς μας.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ακόμη και ένας κωδικός πρόσβασης οκτώ χαρακτήρων - με ένα καλό μείγμα αριθμών, κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και συμβόλων - μπορεί να σπάσει μέσα σε οκτώ ώρες από τον μέσο χάκερ. Οτιδήποτε μικρότερο ή λιγότερο περίπλοκο θα μπορούσε να σπάσει αμέσως, ή μέσα σε λίγα λεπτά, «από οποιονδήποτε χάκερ που ξέρει τι κάνει, ακόμη και αν χρησιμοποιεί μόνο αρκετά βασικό εξοπλισμό.»

Εν τω μεταξύ, ένας κωδικός πρόσβασης που έχει μήκος 18 χαρακτήρων - και ο οποίος χρησιμοποιεί ένα μίξη αριθμών, πεζών γραμμάτων, κεφαλαίων γραμμάτων και συμβόλων - θα μπορούσε «σπάσει» σε έως και 438 τρισεκατομμύρια χρόνια από τον μέσο χάκερ, σύμφωνα με την Hive Systems.

Η εταιρεία συνέταξε ένα γράφημα με χρωματική αντιστοίχιση για να απεικονίσει πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να παραβιαστούν διαφορετικοί κωδικοί πρόσβασης, ανάλογα με το μήκος τους και τη χρήση ποικίλων χαρακτήρων, και πώς οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί από το 2020 χάρη στις υψηλότερες ταχύτητες επεξεργασίας:

The 🟪 Purple Wave 🟪 is here! Check out how the Hive Systems Password Table changed from 2020 to 2022, and then go download the latest version of it at https://t.co/Hy1hklW66d pic.twitter.com/JRofSJZygE