Εκτός από τα ηλεκτρικά, αυτο-οδηγούμενα οχήματα και τις μελλοντικές αποικίες στον Άρη, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εργάζεται εδώ και χρόνια για την νευρωνική σύνδεση ανθρώπων και υπολογιστών και όλα δείχνουν πως βρίσκεται λίγο πιο κοντά στο να τα καταφέρει.

Χθες, η πολλά υποσχόμενη start up του μεγιστάνα, Neuralink, ανάρτησε βίντεο στο οποίο ένα πίθηκος παίζει με άνεση ένα video game, μετά από χειρουργείο στο οποίο τοποθετήθηκαν ειδικά εμφυτεύματα στον εγκέφαλό του. Ο Πέιτζερ, ένας αρσενικός μακάκος με ένα τσιπ σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου του, παίζει Mind Pong, χρησιμοποιώντας μόνος το μυαλό του.

Το ζώο είχε εκπαιδευτεί να παίζει το παιχνίδι με τα χέρια του και ένα joystick, αλλά μετά τα εμφυτεύματα αρκεί να σκεφτεί πως παίζει με το joystick για να δώσει ασύρματα τις εντολές στον υπολογιστή, αντιδρώντας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, παρότι το χέρι του κινεί το αποσυνδεδεμένο πλέον joystick, στην πραγματικότητα ελέγχει το παιχνίδι κυριολεκτικά και αποκλειστικά με το μυαλό του.

«Το πρώτο προϊόν της Neuralink θα επιτρέψει σε κάποιον με παράλυση να χρησιμοποιήσει ένα smartphone με το το μυαλό του, πιο γρήγορα από κάποιον άλλον που χρησιμοποιεί αντίχειρες», έγραψε ο CEO της Space X και της Tesla στο Twitter.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs