Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA στους Αμερικανούς Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν

Με το Νόμπελ Ιατρικής 2024 τιμήθηκαν οι Αμερικανοί Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν για την ανακάλυψη του microRNA.

Πρόκειται για τη νέα υποδιαίρεση του μορίου του RNA, που διαδραματίζει κρίσιμης σημασίας ρόλο στην ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων.

«Το βραβείο Νόμπελ της φετινής χρονιάς ανταμείβει δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μίας θεμελιώδους αρχής που διέπει την ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

«Η επαναστατική τους ανακάλυψη αποκάλυψε μία τελείως νέα αρχή της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ανθρώπων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Γκάρι Ράβκιν που μόλις είχε μάθει ότι κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής:

Say good morning to our new medicine laureate 🎉



Gary Ruvkun was woken up in the early hours to the news he had been awarded the 2024 Nobel Prize in Physiology or Medicine.



Stay tuned for our interview with him, coming soon. pic.twitter.com/z0slb0HbtP — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

Ο Ράβκιν ανακάλυψε τον μηχανισμό με τον οποίο το lin-4 , το πρώτο microRNA (miRNA) που ανακαλύφθηκε από τον Βίκτορ Άμπρος, ρυθμίζει τη μετάφραση των αγγελιαφόρων RNA μέσω ατελούς ζεύγους βάσεων και ανακάλυψε το δεύτερο miRNA, let-7.

Νόμπελ Ιατρικής 2024: Ποιοι είναι οι Αμερικανοί Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ράβκιν

Ο Βίκτορ Άμπρος γεννήθηκε το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ και είναι Αμερικανός αναπτυξιακός βιολόγος που ανακάλυψε το πρώτο γνωστό microRNA (miRNA). Είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Ο Γκάρι Ράβκιν γεννήθηκε το 1952 στην Καλιφόρνια και είναι Αμερικανός μοριακός βιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

MicroRNA genes have evolved and expanded within the genomes of multicellular organisms for over 500 million years.



Today, we know that there are more than a thousand genes for different microRNAs in humans, and that gene regulation by microRNA – discovered by this year’s… pic.twitter.com/uQ2W0NMytm — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine focuses on the discovery of a vital regulatory mechanism used in cells to control gene activity. Genetic information flows from DNA to messenger RNA (mRNA), via a process called transcription, and then on to the cellular machinery… pic.twitter.com/dZ61x0clw9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

This year’s medicine laureates Victor Ambros and Gary Ruvkun studied a relatively unassuming 1 mm long roundworm, C. elegans.



Despite its small size, C. elegans possesses many specialised cell types such as nerve and muscle cells also found in larger, more complex animals,… pic.twitter.com/sUN7HxbzhA — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024

Οι ανακοινώσεις για την απονομή και των άλλων βραβείων Νόμπελ συνεχίζονται: