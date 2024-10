Νόμπελ Χημείας στον Κύπριο Ντέμη Χασάμπη για τη δομή της πρωτεΐνης

Ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Χημείας μεταξύ των οποίων είναι ο Ελληνοκύπριος Ντέμης Χασάμπης.

Το φετινό Νόμπελ Χημείας απονεμήθηκε εκ ημισείας στους επιστήμονες Ντέιβιντ Μπέικερ και το άλλο μισό από κοινού στον Ντέμη Χασάμπη και τον Τζον Μ. Τζάμπερ, νευροεπιστήμονες στη DeepMind, για την κατασκευή του μοντέλου AI για την πρόβλεψη των πολύπλοκων δομών των πρωτεϊνών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του βραβείου, πρόκειται για μία επιστημονική εργασία που έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα 50 ετών. Η κατανόηση της δομής των πρωτεϊνών είναι σημαντική για την ανακάλυψη τρόπων πρόληψης της αντοχής στα αντιβιοτικά.

This year’s chemistry laureates Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model, AlphaFold2, to solve a 50-year-old problem: predicting proteins’ complex structures. Check out two examples of protein structures determined using AlphaFold2. First up, a bacterial enzyme… pic.twitter.com/ckIiIAGGMX

Ο Ντέιβιντ Μπέικερ τιμάται «για τον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών», ενώ ο Ντέμης Χασάμπης και ο Τζον Μ. Τζάμπερ για τις εργασίες τους στην «πρόβλεψη πρωτεϊνικής δομής» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η επιτροπή.

This year’s #NobelPrize laureates in chemistry have revealed proteins’ secrets through computing and artificial intelligence.



Chemists have long dreamed of fully understanding and mastering the chemical tools of life – proteins. This dream is now within reach. 2024 chemistry… pic.twitter.com/4MKdvKb39o