NASA: Το Perseverance φτιάχνει την πρώτη «αποθήκη» της ανθρωπότητας στον Άρη

Το Rover Perseverance της NASA εναπόθεσε το πρώτο αποθηκευμένο δείγμα εδάφους στην επιφάνεια του Άρη στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

H ομάδα του Perseverance επιβεβαίωσε ότι ο πρώτος σωλήνας τιτανίου που περιέχει δείγμα πετρώματος τοποθετήθηκε από το ρόβερ στην περιοχή «Three Forks». Τους επόμενους μήνες, θα εναποθέσει συνολικά 10 σωλήνες στην ίδια τοποθεσία, δημιουργώντας την πρώτη αποθήκη της ανθρωπότητας σε άλλο πλανήτη. Η αποθήκευση σηματοδοτεί ένα ιστορικό πρώιμο βήμα, με στόχο την αποστολή δειγμάτων από τον Άρη στη Γη.

Το Perseverance έχει πάρει διπλά δείγματα από βραχώδεις περιοχές του Κόκκινου Πλανήτη που επιλέγει η αποστολή. Το ρόβερ έχει προς το παρόν αποθηκευμένα τα υπόλοιπα 17 δείγματα (συμπεριλαμβανομένου ενός ατμοσφαιρικού δείγματος).

Στο μέλλον, τα δείγματα προορίζονται να παραληφθούν από κάποια ρομποτική διαστημική συσκευή, που θα τα τοποθετήσει σε μια κάψουλα ενός μικρού πυραύλου, ο οποίος στη συνέχεια θα εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Εκεί ένα άλλο διαστημόπλοιο θα παραλάβει τα δείγματα και θα τα μεταφέρει στη Γη.

Σε περίπτωση που το Perseverance δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα δείγματά του, ένα ζεύγος ελικοπτέρων ανάκτησης δειγμάτων θα κληθεί να ολοκληρώσει την επιχείρηση.

Το πρώτο δείγμα ήταν ένας πυρήνας πυριγενών πετρωμάτων μεγέθους κιμωλίας που ονομάστηκε ανεπίσημα «Malay», ο οποίος συλλέχθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2022, σε μια περιοχή του κρατήρα Jezero του Άρη που ονομάζεται «South Séítah».

Το πολύπλοκο σύστημα δειγματοληψίας και αποθήκευσης του Perseverance χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα για να ανακτήσει τον μεταλλικό σωλήνα.

Αλλά η δουλειά δεν είχε τελειώσει για τους μηχανικούς του Εργαστηρίου Αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια, το που κατασκεύασε το Perseverance και ηγείται της αποστολής. Μόλις επιβεβαίωσαν ότι ο σωλήνας είχε ακουμπήσει στο έδαφος του Άρη, η ομάδα τοποθέτησε την κάμερα WATSON που βρίσκεται στο άκρο του ρομποτικού βραχίονα του Perseverance μήκους 2 μέτρων για να ελέγξει κάτω από το Rover ότι ο σωλήνας δεν είχε κυλήσει προς την κατεύθυνση που θα ακολουθούσαν οι τροχοί του Rover.

Ήθελαν επίσης να βεβαιωθούν ότι ο σωλήνας είχε σταθεί με τον σωστό τρόπο. Κι αυτό επειδή κάθε σωλήνας έχει ένα επίπεδο τελικό κομμάτι που ονομάζεται «γάντι» για να είναι ευκολότερο να τον παραλάβουν μελλοντικές αποστολές. Αυτό έχει συμβεί σε λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη Γη με το πανομοιότυπο όχημα του Perseverance στο JPL's Mars Yard.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα έχουν και άλλες ευκαιρίες να δουν αν το Perseverance χρειάζεται να χρησιμοποιήσει την τεχνική αυτή όσο το Rover εναποθέτει περισσότερα δείγματα στο πεδίο Three Forks.

«Το να δούμε το πρώτο μας δείγμα στο έδαφος είναι ένα σπουδαίο επιστέγασμα της κύριας φάσης της αποστολής μας, η οποία λήγει στις 6 Ιανουαρίου», δήλωσε ο Rick Welch, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος Perseverance στο JPL.

Αστροβιολογία

Ένας βασικό επιστημονικό πεδίο της αποστολής του Perseverance στον Άρη είναι η αστροβιολογία, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης πιθανών ενδείξεων αρχαίας μικροβιακής ζωής. Το Rover θα αναλύσει τη γεωλογία του πλανήτη, προσπαθώντας να εκτιμήσει το κλίμα του παρελθόντος, και θα ανοίξει το δρόμο για την ανθρώπινη εξερεύνηση του Κόκκινου Πλανήτη.

Θα είναι η πρώτη αποστολή που θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει αρειανά πετρώματα και και σκόνη.

Οι επόμενες αποστολές της NASA, σε συνεργασία με την ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος), θα στείλουν διαστημόπλοια στον Άρη για να συλλέξουν αυτά τα σφραγισμένα δείγματα από την επιφάνεια και να τα επιστρέψουν στη Γη για ενδελεχή ανάλυση.

