Το Ingenuity της NASA πέταξε για πέμπτη φορά στον πλανήτη Άρη και κατευθύνθηκε προς τα νότια για την προώθηση της έρευνας σχετικά με την πιθανή χρήση εναέριων μέσων στον πλανήτη Άρη στο μέλλον.

Το μικρό ρομποτικό ελικόπτερο προσεδαφίστηκε στον πλανήτη Άρη στις 18 Φεβρουαρίου 2021 ως μέρος του ρομποτικού οχήματος τύπου ρόβερ με την ονομασία Perseverance και αποτελεί μέρος της διαστημικής αποστολής «Mars 2020» της NASA.

Το Ingenuity Mars της NASA ολοκλήρωσε την πέμπτη πτήση του στον Κόκκινο Πλανήτη στις 7 Μαΐου, στο πρώτο του ταξίδι με πτήση απλής μετάβασης από το χώρο που βρισκόταν, το «Wright Brothers Field» όπως ονομάστηκε αποδίδοντας τιμή στους Αδελφούς Ράϊτ τους πρωτοπόρους της αεροπλοΐας, σε ένα νέο αεροδρόμιο 129 μέτρα νότια.

Αφού έφτασε πάνω από το νέο του αεροδρόμιο, το Ingenuity ανέβηκε σε ρεκόρ ύψους 10 μέτρων και φωτογράφισε με έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης τη νέα του γειτονιά πριν αγγίξει το έδαφος.

Η πτήση αντιπροσωπεύει τη μετάβαση του μηχανοκίνητου σκάφους στη νέα φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση του είδους των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει ένα στροφείο που λειτουργεί στον πλανήτη Άρη. Στις δοκιμές αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι εναέριες παρατηρήσεις σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες από το rover και η λεπτομερής στερεοσκοπική απεικόνιση από ατμοσφαιρικά υψόμετρα. Αυτές οι επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ωφελήσουν σημαντικά τη μελλοντική εναέρια εξερεύνηση του πλανήτη Άρη και άλλων κόσμων.

Το Mars Perseverance rover της NASA φωτογράφησε το μικρό ελικόπτερο χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα Right Navigation Camera (Navcam). Η κάμερα βρίσκεται ψηλά στον ιστό του rover και βοηθά στην οδήγηση.

