Νέες εικόνες από τον πλανήτη Άρη δημοσίευσε η NASA, για πρώτη φορά όμως από το «Ingenuity».

Η πιο πρόσφατη εικόνα από τον «Κόκκινο Πλανήτη» τραβήχτηκε από το ελικόπτερο Ingenuity, ένα μικρό ελικόπτερο σε μέγεθος µπάλας. Αν και η ποιότητα δεν είναι πολύ καλή, είναι η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία που τραβήχτηκε από το ελικόπτερο και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την NASA.

Εκτός από το σημείο του κρατήρα Jezero, η φωτογραφία δείχνει και τις ρόδες του Perseverance rover. Το ελικόπτερο Ingenuity βρίσκεται πάνω στο Perseverance.

Σημειώνεται ότι το «Ingenuity» παραμένει αγκιστρωμένο στο «Perseverance» και πλέον βρίσκεται στο στάδιο των τελικών ελέγχων. Το ρομποτικό όχημα θα αποδεσμεύσει το ελικόπτερο σε µία επίπεδη επιφάνεια και εκείνο θα ξεκινήσει την αποστολή του.

Well, how are you all ?✨⏳ My first attempt to lift off from Mars will be no sooner than April 11: https://t.co/39gCSXqpsH pic.twitter.com/4oPmTUhZJ0 pic.twitter.com/FcKFmTngeL

Safe & sound on the surface of Mars: the #MarsHelicopter, Ingenuity, has survived the first cold night on its own, a major milestone for the small rotorcraft because surface temps can plunge as low as -130 degrees F (-90 degrees C). https://t.co/IqrL757Peg pic.twitter.com/MkSe1UNLKG