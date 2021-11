Τη ετοιμότητα για την ανάπτυξη εμβολίου αποτελεσματικού και για τη νέα μετάλλαξη Όμικρον διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος τής Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

«Είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια μετάλλαξη όπως η Όμικρον. Από μελέτες των παραλλαγών Βήτα και Δέλτα, δημιουργήσαμε μια προσέγγιση ανάπτυξης και παραγωγής παραλλαγμένων εκδοχών του εμβολίου μας σε 100 ημέρες, αν χρειαστεί, και θα το θέσουμε προς έγκριση στις ρυθμιστικές αρχές» ανέφερε ο ίδιος σε σημερινή ανάρτησή του.

We are prepared to tackle a variant like Omicron. From studies of the Beta & Delta variants, we established an approach to develop and produce variant versions of our vaccine in ~100 days, if needed, and subject to regulatory approval.

Still, we believe that the best hedge against spread of the Omicron variant and any new variant that may emerge is getting all eligible people fully vaccinated and boosted, as recommended.