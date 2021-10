Μούμια 4 χιλιετιών ανατρέπει όσα γνώριζαν έως τώρα οι επιστήμονες - «Ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε τα βιβλία»

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν εξελιγμένες μουμιοποιήσεις των νεκρών τους 1.000 χρόνια νωρίτερα απ'ό,τι πιστευόταν μέχρι πρότινος, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ίσως οδηγήσουν στην επανασυγγραφή των βιβλίων ιστορίας.



Το διατηρημένο σώμα ενός υψηλόβαθμου ευγενούς ονόματι Khuwy που είχε ανακαλυφθεί το 2019, μόλις διαπιστώθηκε πως είναι πολύ αρχαιότερο από ό,τι εκτιμούσαν οι επιστήμονες και, για την ακρίβεια, μια από τις αρχαιότερες αιγυπτιακές μούμιες που έχουν ποτέ εντοπιστεί.

Χρονολογείται από το Αρχαίο βασίλειο -ονομασία που δόθηκε σε μια περίοδο της αιγυπτιακής ιστορίας κατά την 3η χιλιετία π.Χ- αποδεικνύοντας πως η τεχνική μουμιοποίησης και τα υλικά που χρησιμοποιούνταν πριν από τέσσερις χιλιετίες ήταν εξαιρετικά εξελιγμένα στην Αίγυπτο.



«Αν όντως πρόκειται για μούμια του Παλαιού Βασιλείου, όλα τα βιβλία για τη μουμιοποίηση και η ιστορία για το Αρχαίο Βασίλειο πρέπει να αναθεωρηθούν» εξηγεί στον Observer η καθηγήτρια Σαλίμα Ικράμ, επικεφαλής Αιγυπτολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου και ειδική στην ιστορία μουμιοποίησης.

To 2019 ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε έναν εντυπωσιακό τάφο που ανήκε σε ευγενή ονόματι Khuwy που έζησε περίπου 4.400 πριν - Πηγή φωτογραφίας: Egyptian Ministry of Antiquities

«Μπορεί να ανατρέψει εντελώς την αντίληψή μας στην εξέλιξη της ταρίχευσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν, η προέλευσή τους, οι εμπορικές οδοί που συνδέονταν μαζί τους θα επηρεάσουν δραματικά την κατανόησή μας για το Αρχαίο Βασίλειο» προσθέτει η ίδια.



«Μέχρι σήμερα θεωρούσαμε πως η μουμιοποίηση της εποχής εκείνης ήταν σχετικά απλή, με βασική αφυδάτωση -όχι πάντα επιτυχή-, όχι απομάκρυνση του εγκεφάλου και περιστασιακή αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων. Πράγματι αποδιδόταν μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική εμφάνιση του εκλιπόντος απ'ό,τι στην εσωτερική. Επίσης, η χρήση ρητίνης είναι πολύ πιο περιορισμένη στις μούμιες του Παλαιού Βασιλείου που έχουν καταγραφεί έως τώρα. Αυτή η μούμια είναι γεμάτη με ρητίνη και υφάσματα και δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα της μουμιοποίησης. Στην πραγματικότητα, είναι σαν τις μούμιες που ανακαλύφθηκαν 1.000 χρόνια αργότερα» εξηγεί η ίδια.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο εμφανίζεται η Ικράμ μαζί με το συνάδελφό της δρα Μοχάμεντ Μεγκαλέντ, ο οποίος αναφέρει για το σπουδαίο εύρημα πως «είναι πραγματικά είναι ο Khuwy, θα πρόκειται για επανάσταση στην ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου».



Η μούμια ανακαλύφθηκε το 2019 και κινηματογραφήθηκε εντός του έτους από το National Geographic σε έναν πλούσιο τάφο στη νεκρόπολη της Σακάρα. Τα ιερογλυφικά αποκαλύπτουν πως ανήκε στον Khuwy, έναν γνωστό της βασιλικής οικογένειας που έζησε πριν από πάνω από 4.000 χρόνια.

