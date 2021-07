H Microsoft καλεί τους χρήστες των Windows να εγκαταστήσουν αμέσως μία ενημέρωση στους υπολογιστές τους, έπειτα από τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας του συστήματος.

Το ελάττωμα ασφαλείας, γνωστό ως PrintNightmare, επηρεάζει το Windows Print Spooler. Ερευνητές στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Sangfor κατά λάθος είχαν δημοσιεύσει έναν οδηγό για το πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος αυτό το ελάττωμα.

Στα τέλη Μαΐου οι ερευνητές έγραψαν στο Twitter ότι βρήκαν ευαλωτότητες στο Print Spooler, που επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε έναν εκτυπωτή. Κατά λάθος, οι ερευνητές δημοσίευσαν στο διαδίκτυο τις αποδείξεις και στη συνέχεια το διέγραψαν, αλλά αυτές είχαν ήδη αναδημοσιευθεί.

We deleted the POC of PrintNightmare. To mitigate this vulnerability, please update Windows to the latest version, or disable the Spooler service. For more RCE and LPE in Spooler, stay tuned and wait our Blackhat talk. https://t.co/heHeiTCsbQ