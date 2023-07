Λευκό χρώμα κάνει ψυχρότερες τις επιφάνειες - Μειώνει τις ανάγκες για κλιματισμό έως και 40%

Επιστήμονες δημιούργησαν ένα λευκό χρώμα που καθιστά τις επιφάνειες ψυχρότερες μειώνοντας τις ανάγκες για κλιματισμό έως και 40%.

Ο Ξιουλίν Ρουάν, καθηγητής μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Purdue, που δημιούργησε αυτό το λευκό χρώμα, δεν είχε ως στόχο να μπει στα ρεκόρ Γκίνες όταν ξεκίνησε να προσπαθεί να φτιάξει έναν νέο τύπο μπογιάς. Είχε έναν πιο υψηλό στόχο: να ψύχει τα κτίρια χωρίς να θερμαίνει τη Γη.

Το 2020, ο Δρ Ρουάν και η ομάδα του παρουσίασαν το δημιούργημά τους: ένα είδος λευκής μπογιάς που μπορεί να λειτουργήσει ως ανακλαστήρας. Με βάση την έρευνά τους το λευκό αυτό χρώμα τρόπον τινά εξοστρακίζει το 95% των ακτίνων του ήλιου μακριά από την επιφάνεια της Γης, μέσω της ατμόσφαιρας και στο βαθύ διάστημα. Λίγους μήνες αργότερα, ανακοίνωσαν ένα ακόμη πιο ισχυρό σκεύασμα που αύξησε την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός στο 98%.

Οι ιδιότητες του χρώματος είναι σχεδόν εξωπραγματικές. Μπορεί να ψυχράνει τις επιφάνειες έως και οκτώ βαθμούς Φαρενάιτ σε σχέση με τις θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας το μεσημέρι. Τις δε νυχτερινές ώρες μπορεί να δροσίσει τις επιφάνειές έως και 19 βαθμούς, ελαττώνοντας τις θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων και βέβαια μειώνοντας παράλληλα και τις ανάγκες για κλιματισμό έως και 40%.

Είναι δροσερό στην αφή, ακόμη και κάτω από τον καυτό ήλιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δρ . Ρουάν. Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, το χρώμα δεν χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει και δεν θερμαίνει τον εξωτερικό αέρα.

Το 2021, το Γκίνες το ανακήρυξε ως το λευκότερο χρώμα όλων των εποχών και έκτοτε έχει συγκεντρώσει αρκετά βραβεία. Αν και το χρώμα αρχικά δημιουργήθηκε για στέγες, οι κατασκευαστές ρούχων, παπουτσιών, αυτοκινήτων, φορτηγών, ακόμη και διαστημοπλοίων διαμαρτύρονται. Πέρυσι, ο δρ Ruan και η ομάδα του ανακοίνωσαν ότι είχαν καταλήξει σε μια πιο ελαφριά έκδοση που θα μπορούσε να αντανακλά τη θερμότητα από τα οχήματα.

