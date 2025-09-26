Κυκλικό ουράνιο τόξο: Αλεξιπτωτιστές κατέγραψαν πώς είναι στην πραγματικότητα - Η εξήγηση Κολυδά

Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν «μοναδικό» κυκλικό ουράνιο τόξο σε βίντεο.

Δύο αλεξιπτωτιστές περιέγραψαν την στιγμή που είδαν το κυκλικό ουράνιο τόξο αφού έπεσαν από το αεροπλάνο. Το βίντεο καταγράφηκε στις 13 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας διπλής πτώσης με αλεξίπτωτο με το Skydive Langar στο Nottinghamshire.

Ο εκπαιδευτής Jan Zackl δήλωσε: «Περάσαμε σχεδόν όλη την πτήση κοιτάζοντάς το. Ήταν πολύ ωραίο και κάτι πολύ ξεχωριστό να μπορούμε να μοιραστούμε. Όλες οι πτώσεις με αλεξίπτωτο είναι ξεχωριστές και ο ουρανός είναι ένα όμορφο μέρος για να βρίσκεται κανείς, αλλά αυτή ήταν μοναδική. Ήταν απολύτως όμορφη και μια τόσο σπάνια απόλαυση».

Η Laura Hampton, από το Skydive Langar, δήλωσε: «Είναι πραγματικά σπάνιο. Βλέπουμε μικρά ουράνια τόξα από το αεροπλάνο, αλλά αυτό δεν είναι ποτέ τόσο σαφές ή καθορισμένο. Αυτό ήταν σίγουρα ξεχωριστό».

Η παρουσιάστρια του BBC Weather, Kaye Forster, δήλωσε ότι τα κυκλικά ουράνια τόξα είναι πιο συχνά ορατά από αεροσκάφη. «Τα ουράνια τόξα είναι στην πραγματικότητα πλήρεις κύκλοι. Από την οπτική μας γωνία, βλέπουμε μόνο μια αψίδα, καθώς το υπόλοιπο ουράνιο τόξο καλύπτεται από το έδαφος».

Κυκλικό ουράνιο τόξο: Πώς εξηγείται - Η απάντηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την πλευρά του, εξηγεί- αναφερόμενος στο κυκλικό ουράνιο τόξο, πως αυτό μπορεί να ισχύει «αφού εμείς βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας ''κόβει'' τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Ναι ισχύει . Ένα ουράνιο τόξο στην πραγματικότητα είναι ένας πλήρης κύκλος από χρωματιστό φως που σχηματίζεται όταν οι ακτίνες του ήλιου διαθλώνται, ανακλώνται και διασπώνται μέσα σε σταγονίδια νερού. Βλέπουμε μόνο το μισό τόξο από το έδαφος, καθώς ο ορίζοντας ''κόβει'' τον κύκλο και έτσι εμείς βλέπουμε μόνο το επάνω μέρος του.

Ο πλήρης κύκλος μπορεί να φανεί αν βρισκόμαστε σε αεροπλάνο και το φως πέφτει πάνω σε σταγονίδια κάτω από εμάς, ή από ψηλές κορυφές/βουνά με σύννεφα και ομίχλη, ή ακόμα σε καταρράκτες και σιντριβάνια, όπου το φως περνά από λεπτές σταγόνες, ή να κάνουμε ελεύθερη πτώση!

Σε αυτές τις περιπτώσεις σχηματίζεται ένας πλήρης φωτεινός δακτύλιος γύρω από το ''αντιηλιακό σημείο'' (το ακριβώς αντίθετο σημείο από τον ήλιο) , όπως στο παρακάτω βίντεο.

Σύμφωνα με τον κελτικό μύθο, τα ξωτικά (leprechauns) φύλαγαν δοχεία με χρυσά νομίσματα. Για να τα προστατέψουν από τους ανθρώπους, τα έθαβαν ''στην άκρη του ουράνιου τόξου''.

Επειδή όμως το ουράνιο τόξο δεν έχει πραγματική, σταθερή “άκρη”, κανείς δεν μπορούσε να το βρει. Στην πραγματικότητα, η ιδέα αυτή βασίζεται και σε μια οπτική ψευδαίσθηση: το ουράνιο τόξο φαίνεται να ''ακουμπάει'' στο έδαφος σε κάποιο σημείο, αλλά αν πλησιάσεις, μετακινείται συνεχώς και ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις εκεί. Έτσι, ο ''θησαυρός'' στην άκρη του συμβολίζει κάτι ανέφικτο ή ονειρικό».