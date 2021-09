Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και αποτελεί αρκετά «εύκολο» στόχο για τα ουράνια αντικείμενα που περιφέρονται στο ηλιακό μας σύστημα, και συχνά έλκονται από την τεράστια βαρυτική έλξη του.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Βραζιλιάνος αστρονόμος Χοσέ Λουί Περέιρα παρατήρησε μια ισχυρή λάμψη στην ατμόσφαιρα του γιγάντιου πλανήτη αερίων και αμέσως αντιλήφθηκε πως μία ακόμα είσοδος είχε μόλις σημειωθεί.

«Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το αντικείμενο της πρόσκρουσης, αλλά είναι πιθανό να ήταν μεγάλο και/η γρήγορο», έγραψε στον λογαριασμό της η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Light on at Jupiter! Anyone home? This bright impact flash was spotted yesterday on the giant planet by astronomer José Luis Pereira.



Not a lot of info on the impacting object yet but its likely to be large and/or fast!



Thanks Jupiter for taking the hit☄️#PlanetaryDefence pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ