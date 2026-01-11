Δείγματα όγκων ενός αιώνα μπορεί να αποκαλύψουν τις αιτίες του καρκίνου του εντέρου στους νέους

Δείγματα καρκίνου του εντέρου που έχουν αποθηκευτεί για έως και έναν αιώνα θα αναλυθούν σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί η μυστηριώδης αύξηση της νόσου σε νέους ανθρώπους.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου του εντέρου εξακολουθεί να εντοπίζεται σε ηλικιωμένους ενήλικες, παρατηρείται αύξηση των νεότερων ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Η ασθένεια σε μικρή ηλικία

Το υπόγειο του St Mark's The National Bowel Hospital διαθέτει μια μοναδική συλλογή δεκάδων χιλιάδων αρχειοθετημένων δειγμάτων καρκίνου.

Αυτά υποβάλλονται τώρα σε προηγμένη επιστημονική ανάλυση για να κατανοηθεί τι προκάλεσε κάθε καρκίνο και τι έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Η Χόλι, 27 ετών, είναι μία από τους όλο και περισσότερους νέους που προσβάλλονται από την ασθένεια.

Η φούσκωμα και η απώλεια βάρους της αρχικά αποδόθηκαν στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, μέχρι που αρρώστησε τόσο σοβαρά που κατέληξε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η νεαρή ηθοποιός διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο του εντέρου και χρειάστηκε εντατική θεραπεία όταν ήταν μόλις 23 ετών.

Η Χόλι είπε ότι η έντονη χημειοθεραπεία «με επηρέασε με τρόπους που δεν περίμενα ποτέ» και ότι «το πιο δύσκολο ήταν να αποδεχτώ ότι... η ζωή δεν θα είναι πια η ίδια».

Τώρα ζει με στομία και χρειάζεται τακτική παρακολούθηση.

Η Χόλι είναι υγιής για περισσότερα από τρία χρόνια και σχεδιάζει τον γάμο της, αλλά λέει ότι υπάρχουν μέρες που η διάγνωση σε τόσο νεαρή ηλικία την κάνει να «φωνάζει και να κλαίει».

«Όλα φαίνονται πραγματικά άδικα και σκέφτομαι, γιατί εγώ;»

Ούτε η επιστήμη έχει μια σαφή απάντηση. Έχουν προταθεί διάφοροι παράγοντες, από την παχυσαρκία και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, μέχρι τα αντιβιοτικά και το μικροβίωμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα μικροπλαστικά.

Τα ερωτήματα για τις αιτίες πίσω από τον καρκίνο του εντέρου

«Ο καρκίνος του εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνεται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και γίνεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα», δήλωσε ο Δρ Κέβιν Μόναχαν, γαστρεντερολόγος στο νοσοκομείο St Mark's.

«Πρέπει να αναπτύξουμε τρόπους για την αποτελεσματική πρόληψη αυτών των καρκίνων», πρόσθεσε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά έχουν αυξηθεί κατά 51% σε άτομα ηλικίας 25-49 ετών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αν και η πλειονότητα των καρκίνων του εντέρου εξακολουθεί να εμφανίζεται σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Ο Μόναχαν δήλωσε ότι τα αρχεία περιέχουν δείγματα από κάθε ασθενή με καρκίνο του εντέρου που έχει υποβληθεί σε θεραπεία στο νοσοκομείο, καθιστώντας το «μοναδική πηγή πληροφοριών πιθανώς σε ολόκληρο τον κόσμο» για την αποκάλυψη των αιτίων σε νέους ανθρώπους.

Οι καρκίνοι του εντέρου και τα συνοδευτικά βακτήρια του εντέρου έχουν συντηρηθεί σε παραφίνη.

Στέλνονται στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR) για λεπτομερή μοριακή ανάλυση, η οποία έγινε δυνατή μόλις πρόσφατα.

Οι διαφορετικές αιτίες του καρκίνου αφήνουν διαφορετικά σημάδια ή υπογραφές στο DNA των κυττάρων που έχουν μετατραπεί σε καρκινικά.

Η παρακολούθηση της συχνότητας των διαφορετικών υπογραφών με την πάροδο του χρόνου θα υποδείξει την πιθανή αιτία του καρκίνου σε νέους ανθρώπους.

Ο καθηγητής Τρέβορ Γκράχαμ, από το ICR, δήλωσε: «Η κύρια ιδέα μας είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος E. coli που ζει στα έντερα των νέων σήμερα και που δεν υπήρχε στο παρελθόν».

Πιστεύεται ότι αυτά τα βακτήρια απελευθερώνουν τοξίνες που βλάπτουν το DNA μέσα στον ιστό του εντέρου, μετατρέποντάς τον σε καρκινικό. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα: γιατί αυτά τα βακτήρια είναι πιο συνηθισμένα σήμερα;

Με πληροφορίες από BBC