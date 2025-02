ΗΠΑ: Το TikTok επέστρεψε σε Apple Store και Google Play

Το TikTok είναι και πάλι διαθέσιμο στα app store της Apple και της Google στις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την απαγόρευση της κινεζικής εφαρμογής μέχρι τις 5 Απριλίου.

Τον Ιανουάριο, το TikTok τέθηκε για λίγο εκτός λειτουργίας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε νόμο που ανάγκαζε την ιδιοκτήτρια εταιρεία, ByteDance, να πουλήσει την αμερικανική εκδοχή της εφαρμογής σε έναν εγκεκριμένο αγοραστή. Διαφορετικά, η εφαρμογή, που μετρά περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, θα απαγορευόταν στη χώρα από τις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του Τραμπ.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο 45ος και 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε από τον Γενικό Εισαγγελέα του να καθυστερήσει κατά 75 ημέρες την εφαρμογή του νόμου.

Παρ' όλα αυτά, το TikTok δεν είχε ακόμη επιστρέψει στα app store της Apple και τις Google μέχρι σήμερα. Αυτό άλλαξε όταν οι δύο τεχνολογικοί γίγαντες έλαβαν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ότι δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες για το γεγονός ότι επιτρέπουν τη λήψη της εφαρμογής και ότι η απαγόρευση δεν θα εφαρμοστεί ακόμη.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία υπέγραψε και τον νόμο για την απαγόρευση του TikTok, είχε υποστηρίξει ότι η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα ως εργαλείο κατασκοπείας και πολιτικής χειραγώγησης.

Από την πλευρά τους, οι Κίνα και η ByteDance έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες αυτές. Το Πεκίνο έχει επίσης προηγουμένως απορρίψει τις εκκλήσεις της Ουάσινγκτον για πώληση του TikTok σε έναν αγοραστή που έχει εγκριθεί από το αμερικανικό κογκρέσο.

Ο νόμος για την απαγόρευση της εφαρμογής είχε πρωτοφανή δικομματική υποστήριξη δεδομένης της πολιτικής πόλωσης που επικρατεί στις ΗΠΑ και τελικά επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε υποστηρίξει την απαγόρευση της εφαρμογής στην πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο, αλλά φάνηκε να αλλάζει γνώμη πέρυσι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Trump: "As of today, TikTok is back! ... we won the youth vote by 36 points. So I like TikTok." (The number Trump cites here is made up) pic.twitter.com/wqpLjbtsYC