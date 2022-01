Το Instagram σχεδιάζει τρεις αλλαγές στη ροή- και επαναφέρει την χρονολογική σειρά

Αν και το Instagram φαινόταν κάθετο ότι η χρονολογική ροή (feed) δεν εξετάζεται προς το παρόν, δείχνει να οπισθοχωρεί στην απόφαση καθώς η συγκεκριμένη προβολή, μαζί με άλλες δύο, δοκιμάζονται ήδη σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών.

Ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri, ο οποίος ανακοίνωσε πρόσφατα το update ενώπιον του Κογκρέσου σε ακρόαση της Γερουσίας σχετικά με πιθανούς κινδύνους της εφαρμογής στην ψυχικής υγεία νεαρών χρηστών, παρουσίασε τις νέες επιλογές σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Οι τρεις προβολές, προσβάσιμες σε ένα dropdown μενού στην κύρια ροή, είναι «Home», «Following» και «Favorites».

