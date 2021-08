Παρότι το όνομά της φέρνει άσχημους συνειρμούς λόγω της υψηλά μεταδοτικής νέας μετάλλαξης του κορωνοϊού, η Δέλτα, το λευκό/μωβ ρομπότ έχει γίνει ο καλός Σαμαρείτης στο χωριό Τεμπόκ Γκέντε της ανατολικής Ιάβας, στην Ινδονησία.



Σε μία περιοχή σοβαρά «λαβωμένη» από την πανδημία, φέρνει χαρά, αλλά και τα απαραίτητα στους ντόπιους.





Έμπνευση μιας ομάδας ντόπιων νέων, η Δέλτα είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένα οικιακά συμπράγκαλα. Το κεφάλι της ειναι από βραστήρα ρυζιού, ο κορμός της από μια παλιά τηλεόραση, τα χέρια από σωλήνες PVC ενώ η φωνή της ανήκει στη σύζυγο ενός από τους δημιουργούς της.

«Συγγνώμη, assalamualaikum… Έχω διανομή» λέει καταφθάνοντας στο κάθε σπίτι. Είναι σκλαβωτικά ευγενική, χαιρετά τους ντόπιους με εγκαρδιότητα και ευχές, όχι μόνο παραδίδοντας φαγητά στις γειτονιές, αλλά σαρώνοντας τους δρόμους με αποστολές απολύμανσης και καθαριότητας.

A homemade robot designed by Indonesian villagers and scientists – named ‘Delta robot’ – is bringing food to self-isolating residents https://t.co/iS5PbfusAG pic.twitter.com/VXmlrWg8vh