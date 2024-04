Η NASA επιβεβαιώνει - Αντικείμενο που έπεσε σε σπίτι στη Φλόριντα ήταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η NASA επιβεβαίωσε πως το αντικείμενο που διαπέρασε την οροφή ενός σπιτιού στην Φλόριντα τον Μάρτιο, προερχόταν πράγματι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τη NASA, το αντικείμενο αυτό προερχόταν από φορτίο αναλωμένων μπαταριών, απορριμμάτων του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού που απορρίφθηκαν το 2021. Μάλιστα η διαστημική υπηρεσία αναφέρει πως θεωρείτο ότι δεν θα έκανε επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα και θα καταστρεφόταν χωρίς κίνδυνο.

Ωστόσο στις 8 Μαρτίου, ένας κάτοικος στη Φλόριντα βρήκε και ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ μία φωτογραφία που απαθανάτιζε ένα γκρίζο, ημι-κυλινδρικό αντικείμενο. Αυτό όπως υποστήριξε, έπεσε από τον ουρανό και διαπέρασε την οροφή αλλά και δύο ορόφους του σπιτιού του. Σημείωσε πως από την πτώση του, παραλίγο να χτυπήσει και τον γιο του.

