Έλον Μασκ: Την Τρίτη τα αποκαλυπτήρια του Grok 3, «ανταγωνιστή» του ChatGPT

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε πριν μερικές ώρες, ότι τα αποκαλυπτήρια του νέου βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης (chatbot) Grok 3 που έχει αναπτύξει η εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, η xAI, θα πραγματοποιηθούν στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδος).

Λίγες ημέρες πριν, ο μεγιστάνας είχε ενημερώσει πως το Grok 3, το οποίο φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από το ChatGPT, βρισκόταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας την κυκλοφορία του εντός 1-2 εβδομάδων.

«Το Grok 3 έχει πολύ ισχυρές δυνατότητες συλλογισμού, οπότε στις δοκιμές που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, το Grok 3 ξεπερνά οτιδήποτε έχει κυκλοφορήσει, απ' ό,τι γνωρίζουμε, οπότε αυτό είναι ένα καλό σημάδι», δήλωσε απευθυνόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

ITS HERE: xAI’s brand-new standalone Grok iOS app.



Harness powerful AI, generate stunning images, and login with X to personalize your experience with real time news, sports and local data.



Download now in the US:https://t.co/5Ejdqh8a34 pic.twitter.com/d8jnR4ZjmD