Έλον Μασκ: Η εξαγορά του Twitter δεν θα προχωρήσει χωρίς εγγυήσεις για τους ψεύτικους λογαριασμούς

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει στην εξαγορά του Twitter εάν δεν λάβει την εγγύηση πως οι ψεύτικοι λογαριασμοί της πλατφόρμας είναι λιγότεροι από το 5%.

«Ο εκτελεστικός διευθυντής του Twitter αρνήθηκε χθες να δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι λιγότερο από το 5% των λογαριασμών είναι ψεύτικοι» έγραψε στο Twitter ο CEO της Tesla.

«Μέχρι να το κάνει αυτό, η συναλλαγή δεν μπορεί να προχωρήσει» πρόσθεσε.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.