Δείγματα βράχου από την αθέατη πλευρά της Σελήνης στα χέρια των επιστημόνων για πρώτη φορά

Η Κίνα γίνεται η πρώτη χώρα που παίρνει δείγματα βράχου από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Ένα κινεζικό διαστημόπλοιο προσγειώθηκε την περασμένη Τρίτη σε λιβάδια στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας, μεταφέροντας τα πρώτα δείγματα βράχου από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο. Μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη από μόνη της, η επιτυχία δίνει ώθηση στο σχέδιο της Κίνας να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη έως το 2030 και να χτίσει μια σεληνιακή βάση εκεί έως το 2035.

Αυτή η δυναμική ανησυχεί τους Αμερικανούς αξιωματούχους και νομοθέτες, οι οποίοι έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες να χτίσουν σεληνιακές βάσεις. Σε αντίθεση με τον αρχικό διαστημικό αγώνα μεταξύ των Αμερικανών και των Σοβιετικών, ο στόχος των ΗΠΑ και της Κίνας δεν είναι απλώς να κάνουν ένα σύντομο ταξίδι στο Φεγγάρι. Είναι να χτίσουν μόνιμες βάσεις για ανθρώπους στην πιο στρατηγική του θέση, τον σεληνιακό νότιο πόλο. Και καθώς και τα δύο έθνη ετοιμάζονται να αναπτύξουν σταθμούς εκεί μια μέρα, φαίνεται πιθανό ότι οι εντάσεις στο διάστημα θα αντικατοπτρίζουν εκείνες στη Γη.

A video review of the entire Chang'e-6 mission and details of the return capsule. pic.twitter.com/9yRaMY71eT

Παρά την επιτυχή επιστροφή του σκάφους υπήρχε ερωτηματικό στο έφερε μαζί του τελικά κάποια σεληνιακά δείγματα. Όπως ανακοίνωσε το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua το σκάφος έφερε περίπου δύο κιλά δειγμάτων τα οποία βρίσκονται πλέον στα χέρια των επιστημόνων της αποστολής και θα ξεκινήσει άμεσα η μελέτη τους τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται φυσικά με τεράστιο ενδιαφέρον.

Safely delivered!

The precious #lunar samples brought back by Chang‘e 6 mission have been handed over to the research teams at the Chinese Academy of Sciences in Beijing.(Video:Wang Peng)#ChangE6#ChinaLunarExploration pic.twitter.com/S8P8cxu9Vm