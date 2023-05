Aστρονόμοι ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη κοσμική έκρηξη που έχει παρατηρηθεί ποτέ

Μια ομάδα αστρονόμων ανακάλυψε τη μεγαλύτερη κοσμική έκρηξη που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

Γνωστή ως AT2021lwx, η κοσμική έκρηξη είναι πάνω από 10 φορές πιο φωτεινή από κάθε γνωστό σουπερνόβα. Η έρευνα δημοσιεύεται στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Όπως αναφέρει το BBC η κοσμική έκρηξη μέχρι στιγμής έχει διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια, πολύ περισσότερο από άλλες περιπτώσεις που συνήθως είναι ορατά φωτεινοί μόνο για μερικούς μήνες. Μια θεωρία είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένα τεράστιο νέφος αερίου καταπλάστηκε από μια μαύρη τρύπα.

Η λάμψη στον ουρανό εντοπίστηκε και καταγράφηκε για πρώτη φορά αυτόματα το 2020 από την εγκατάσταση Zwicky Transient Facility στην Καλιφόρνια. Αλλά μόλις ένα χρόνο αργότερα εντοπίστηκε από αστρονόμους που ανέλυαν τα δεδομένα.

Ονόμασαν το γεγονός αυτό AT2021lwx. Εκείνη την εποχή το θεώρησαν ασήμαντο, επειδή δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πόσο μακριά βρισκόταν και επομένως δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί η φωτεινότητά του.

Πέρυσι μια ομάδα με επικεφαλής τον Δρ Φίλιπ Γουάιζμαν από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον ανέλυσε το φως από το καταγεγραμμένο συμβάνς, γεγονός που τους επέτρεψε να υπολογίσουν την απόστασή του, ήτοι 8 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Ο Δρ Γουάιζμαν περιέγραψε τη στιγμή που υπολογίστηκε η φωτεινότητα του φαινομένου. «Σκεφτήκαμε "Θεέ μου, αυτό είναι εξωφρενικό!"».

Η ομάδα ήταν εντελώς μπερδεμένη ως προς το τι θα μπορούσε να προκαλέσει κάτι τόσο φωτεινό. Δεν υπήρχε τίποτα στην επιστημονική βιβλιογραφία που θα μπορούσε να εξηγήσει κάτι τόσο φωτεινό που διήρκεσε τόσο πολύ, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Οι περισσότεροι σούπερνοβα και οι παλιρροϊκές διαταραχές διαρκούν μόνο για μερικούς μήνες πριν σβήσουν. Το να είναι κάτι φωτεινό για δύο και πλέον χρόνια ήταν αμέσως πολύ ασυνήθιστο».

Σύμφωνα με την Royal Astronomical Society οι ερευνητές πιστεύουν ότι η έκρηξη είναι αποτέλεσμα ενός τεράστιου νέφους αερίου, πιθανώς χιλιάδες φορές μεγαλύτερου από τον ήλιο μας, το οποίο διασπάστηκε βίαια από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Θραύσματα του νέφους θα είχαν «καταβροχθιστεί», στέλνοντας κρουστικά κύματα στα απομεινάρια του, καθώς και σε έναν μεγάλο σκονισμένο σχηματισμό σε σχήμα ντόνατ γύρω από τη μαύρη τρύπα. Τέτοια γεγονότα είναι πολύ σπάνια και τίποτα σε αυτή την κλίμακα δεν έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν.

