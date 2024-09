Αιγύπτιος αρχαιολόγος καλεί το Βερολίνο να επιστρέψει την προτομή της Νεφερτίτης

Ο διακεκριμένος Αιγύπτιος αρχαιολόγος και πρώην υπουργός αρχαιοτήτων Zahi Hawass ξεκίνησε την προσπάθεια για την επιστροφή στην Αίγυπτο της φαραωνικής προτομής της βασίλισσας Νεφερτίτης από το Νέο Μουσείο του Βερολίνου.

Η ζωγραφισμένη προτομή της Νεφερτίτης από ασβεστόλιθο αποκαλύφθηκε στην Αμάρνα, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, το 1912 από μια γερμανική αρχαιολογική αποστολή, η οποία τη μετέφερε στο Βερολίνο τον επόμενο χρόνο.

Η Αμάρνα ήταν η βραχύβια πρωτεύουσα του συζύγου της Νεφερτίτης, του Φαραώ της 18ης δυναστείας Ακενατόν, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 1335 π.Χ. περίπου. Ο Ακενατόν, ο επονομαζόμενος αιρετικός βασιλιάς, ήταν διαβόητος για την προώθηση της λατρείας του θεού Ατέν, αποκλείοντας τους άλλους θεούς της Αιγύπτου.

Berlin is facing fresh calls from Egypt to return the famous Nefertiti bust, which has been kept in Germany since 1913. pic.twitter.com/Y9tapRW30V