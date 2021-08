Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο Γερμανίδα προπονήτρια, η οποία φαίνεται σε βίντεο να χτυπά με τη γροθιά της άλογο που αρνιόταν να πηδήξει ή να τρέξει κατά τη διάρκεια του σύγχρονου πένταθλου.

Η προπονήτρια Κιμ Ράισνερ ακούγεται σε βίντεο να παροτρύνει τη δακρυσμένη αθλήτρια Άννικα Σλέου να «χτυπήσει» το άλογο με το όνομα Σεντ Μπόι, ενώ εκείνη μάταια προσπαθούσε να το ελέγξει κατά τη διάρκεια του αγώνα της διοργάνωσης της Παρασκευής.

Η αθλήτρια, είχε ιππεύσει το άλογο πριν το διαγωνιστικό μέρος, όπου οι αθλητές έχουν στη διάθεσή τους μόλις 20 λεπτά για να συνδεθούν με ένα άλογο που δεν έχουν ιππεύσει ποτέ.

Το διοικητικό όργανο του πεντάθλου, το UIPM, δήλωσε ότι είχε δει βίντεο που δείχνει την προπονήτρια, η οποία συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στο σύγχρονο πένταθλο, να χτυπά με τη γροθιά της το άλογο.

«Οι ενέργειές της παραβιάζουν τους κανόνες του UIPM, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους αναγνωρισμένους σύγχρονους αγώνες πένταθλου, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων» ανέφερε το διοικητικό όργανο σε ανακοίνωσή του.

«Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UIPM (EB) έδωσε μαύρη κάρτα στην προπονήτρια της ομάδας της Γερμανίας Κιμ Ράισνερ, αποκλείοντάς την από τους υπόλοιπους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020.

»Η απόφαση του EB ελήφθη σήμερα στο στάδιο του Τόκιο πριν από την επανέναρξη του αγωνίσματος του πεντάθλου ανδρών».

Ο Σεντ Μπόι δεν είναι μεταξύ των αλόγων που θα συμμετάσχουν στον αγώνα.

Το άλογο έριξε τον πέμπτο φράχτη στο αγώνισμα και στη συνέχεια αρνούνταν επανειλημμένα να πηδήξει, αποκλείοντας την Σλέου, η οποία με μηδέν πόντους δεν τα κατάφερε. Στο βίντεο μάλιστα η αθλήτρια φαίνεται πως ιππεύει με κλάματα στα μάτια, ανήμπορη να ελέγξει το άλογο.

