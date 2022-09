Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν αποχωρίζεται τη ρακέτα-δώρο του Φέντερερ ούτε στον ύπνο του

Ούτε στον ύπνο του δεν αποχωρίζεται, όπως φαίνεται, ο Στέφανος Τσιτσιπάς τη ρακέτα που του δώρισε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Έλληνας τενίστας πόσταρε στο Twitter φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται να κοιμάται, έχοντας δίπλα του την υπογεγραμμένη ρακέτα του Φέντερερ.

«Τα πρωινά στο Λονδίνο είναι σαν…», σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Mornings in London be like... pic.twitter.com/Qtqf9rLo6m