Πόλο: Στις «4» του Ευρωπαϊκού η εθνική γυναικών, νίκη επί της Γαλλίας με 15-7

Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών νίκησε τη Γαλλία με 15-7 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Αϊντχόφεν.

Με αυτή τη νίκη η εθνική ομάδα πόλο γυναικών εξασφάλισε και για το «εισιτήριο» για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Ντόχα τον επόμενο μήνα, ενώ παράλληλα παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού και ενός μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό.

Επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος θα είναι η Ισπανία (11/1, 20:00), η οποία νωρίτερα δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει την Κροατία (17-6). Με νίκη η εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα περάσει στον τελικό και θα κερδίσει αυτόματα το «εισιτήριο» για το μεγάλο ραντεβού του Παρισιού.

