Παραιτήθηκε ο πρόεδρος και σύσσωμο το ΔΣ της Γιουβέντους

Το διοικητικό συμβούλιο της Γιουβέντους αποφάσισε να παραιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Andrea Agnelli και του αντιπροέδρου Pavel Nedved.

Ο CEO Maurizio Arrivabene θα παραμείνει επικεφαλής μέχρι να ανακοινωθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι Bianconeri κατέγραψαν απώλειες ρεκόρ ύψους 254,3 εκατ. ευρώ για το 2021-22 και η συνέλευση των μετόχων τους που θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε για τις 27 Δεκεμβρίου την περασμένη εβδομάδα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο αθλητικογράφος Romeo Agresti ανακοινώνοντας ότι όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Andrea Agnelli, παραιτήθηκαν πριν από μια έκτακτη συνεδρίαση.

Η Γιουβέντους δεν έχει επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση, αλλά έχει επιβεβαιώσει όμως ότι η συνεδρίαση των μετόχων είχε αναβληθεί την περασμένη εβδομάδα.

«Σήμερα, η Juventus Football Club S.p.A. δημοσίευσε τα οικονομικά στοιχεία που οφείλουν να ακολουθούν με το ψήφισμα της 19ης Οκτωβρίου 2022 που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο. 154, του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 58/1998 («TUF»)», ανέφερε η προηγούμενη δήλωση.

«Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια και ο επαρκής χρόνος ώστε οι μέτοχοι να εξετάσουν τις προαναφερθείσες πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε να αναβάλει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως στις 23 Νοεμβρίου 2022, για τις 27 Δεκεμβρίου 2022».

Εκτός από τον Agnieli μέλη του ΔΣ της ομάδας είναι ακόμα οι Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia και Suzanne Heywood.

