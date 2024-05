Παναθηναϊκός: Το μεσημέρι η επιστροφή των πρωταθλητών Ευρώπης - Υποδοχή ηρώων ετοιμάζουν οι φίλαθλοι

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, μετά τη σπουδαία νίκη τους στη Euroleague.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιστρέφουν αγκαλιά με το πολυπόθητο τρόπαιο στην Ελλάδα, μετά τον θρίαμβο της Κυριακής και την ανατρεπτική νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με αποτέλεσμα 95 - 80. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να αναχωρήσει από το Βερολίνο σε λίγες ώρες και συγκεκριμένα στις 11:00 σε ώρα Ελλάδα, και θα φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος στις 13:30 το μεσημέρι.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης σύμφωνα με τις πληροφορίες θα βγουν από την πύλη 7 του αεροδρομίου, όπου εκεί θα τους περιμένουν όπως αναμένεται εκατοντάδες φίλαθλοι για να συνεχίσουν μαζί τους τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Σημειώνεται πως υπήρχαν σκέψεις να μετατεθεί για αργότερα η αναχώρηση τους προκειμένου να ξεκουραστούν, ωστόσο αποφάσισαν να μην κάνουν καμία αλλαγή στο πρόγραμμα τους.

It's the moment you've waited for @paobcgr fans...



Lift the Trophy HIGH #F4GLORY pic.twitter.com/03bKAOZqBQ