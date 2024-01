Ο Τιερί Ανρί εξομολογείται: Πρέπει να είχα κατάθλιψη σε όλη μου την καριέρα

Μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την ψυχική υγεία του έκανε ο Τιερί Ανρί, εκφράζοντας την εκτίμηση πως σε όλη την καριέρα του είχε κατάθλιψη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, που στην καριέρα του φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, της Γιουβέντους και της Μπαρτσελόνα μεταξύ άλλων, σήμερα είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας U21 της Γαλλίας. Σε συνέντευξη στο «The diary of a CEO», ο Τιερί Ανρί μίλησε για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, τη στιγμή που κρέμασε τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, αλλά και την περίοδο της πανδημίας, που τον έφερε αντιμέτωπο με τα ζητήματα ψυχικής υγείας τα οποία αντιμετώπιζε.

«Σε όλη την καριέρα μου και από τη στιγμή που γεννήθηκα πρέπει να είχα κατάθλιψη. Το ήξερα; Όχι. Έκανα κάτι για αυτό; Προφανώς όχι», είπε στη συνέντευξη ο Γάλλος, ο οποίος εξομολογήθηκε πως μέχρι πρόσφατα ήθελε πάντα να ικανοποιεί τους άλλους και επιζητούσε την αποδοχή «που όταν ήμουν μικρός δεν ήρθε ποτέ».

Όλο αυτό πηγάζει από τη σχέση του με τον πατέρα του, εξήγησε ο Τιερί Ανρί. «Δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο παρά να ικανοποιήσω τον πατέρα μου», δήλωσε. «Πάντα ήθελα να ικανοποιώ τους συμπαίκτες μου, τους φιλάθλους, γιατί μεγάλωσα προσπαθώντας να ικανοποιήσω τον πατέρα μου», συμπλήρωσε. Αυτό, σημείωσε, τον βοήθησε ως αθλητή αλλά όχι ως άνθρωπο.

«Πάντα η ευτυχία μου περνούσε μέσα από τους άλλους. Ήταν δύσκολο να εκφράσω τα συναισθήματά μου, πέρα από την οργή και τον θυμό», δήλωσε ακόμη.

«Μεγαλώνοντας δεν είχα στοργή. Όταν με πήρε αγκαλιά ο πατέρας μου, το πρώτο που είπε ήταν “αυτό το μωρό θα γίνει ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής”», θυμήθηκε. «Ήταν σκληρός. Στα 13 μου σκόραρα και τα έξι γκολ σε ένα ματς, αλλά πάντα είχε σημασία αυτό που δεν έκανα», συμπλήρωσε.

