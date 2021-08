Μόλις λίγα 24ωρα από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λιονέλ Μέσι έπιασε κιόλας... δουλειά, ξεκινώντας εντατικό ατομικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στα γνωστά του επίπεδα και να ενταχθεί στην ομάδα.

Μετά τα δάκρυα αποχαιρετισμού στην Μπαρτσελόνα, ο 34χρονος Αργεντινός δέχτηκε με χαμόγελο τις αγκαλιές υποδοχής των συμπαικτών του στα αποδυτήρια, όπου τον ακολούθησε η κάμερα του γαλλικού συλλόγου.

Μετά από μια έντονη ημέρα, που ήταν αφιερωμένη στην επίσημη παρουσίασή του, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου, ο Λιονέλ Μέσι, βρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο «ψύλος» αφίχθη το πρωί στο «Camp des Loges», προκειμένου να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να συναντήσει από κοντά τους νέους συμπαίκτες του.

