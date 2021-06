Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Μάθιου ΜακΚόναχι, ντύθηκε στα χρώματα της ομάδας του Όστιν και οργάνωσε την κερκίδα των οπαδών σε ματς για το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (MLS).

Εκτός από κορυφαίος ηθοποιός, ο Μάθιου ΜακΚόναχι είναι και λάτρης του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό άλλωστε είναι και συνιδιοκτήτης της ομάδας του Όστιν που αγωνίζεται στο MLS.

Την παράσταση πάντως έκλεψε ο ίδιος ο ΜακΚόναχι, που πριν το ματς εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο με πράσινο κουστούμι, στα χρώματα της ομάδας, και τύμπανο ξεκινώντας να δίνει παλμό στην κερκίδα όπου βρέθηκαν 20.000 άνθρωποι.

Just co-owner Matthew McConaughey getting the crowd going before Austin FC's MLS match against San Jose Earthquakes 👀pic.twitter.com/y4oqDJKVyU