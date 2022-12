Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανάρτησε το «όνειρό» του στο Instagram: Το Fortnite υποδέχεται τον Greek Freak

Αυτό το ψηφιακό όνειρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αλλιώτικο καθώς περιλαμβάνει δύο Γιάννηδες και μάλιστα με διαφορετικές φωνές.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα εμφανιστεί, ψηφιακά, στο δημοφιλές videogame Fortnite. Για το Chapter 4, η Epic Games ανακοίνωσε τουλάχιστον τρεις νέες παρουσίες, μέσα στις οποίες βρίσκεται και ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA.

Στο teaser video που ανάρτησε ο ίδιος ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA «πολλαπλασιάζεται» και το διασκεδάζει.

Last night, I had the craziest dream...@FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/XtCqwPs24V