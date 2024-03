Με βαριές ποινές κινδυνεύουν 5 ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε για τα επεισόδια στην Τραπεζούντα

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα επεισόδια στην Τραπεζούντα, μετά την αναμέτρηση της Τράμπζονσπορ με τη Φενέρμπαχτσε με πέντε ποδοσφαιριστές της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa Conference League να απειλούνται με βαριές τιμωρίες.

Συγκεκριμένα, οι Οουστερβόλντε, Σάμουελ, Ισμαήλ Γιουκσέκ, Φρεντ και Μπατσουαγί της Φενέρμπαχτσε αναμένεται να κληθούν σε απολογία, καθώς όταν δέχτηκαν επίθεση από οπαδούς προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 44 του αθλητικού πειθαρχικού κώδικα στην Τουρκία, κινδυνεύουν με ποινή αποκλεισμού που μπορεί να φτάσει και τον έναν χρόνο.

«Η βία που είδαμε μετά το ματς ανάμεσα στην Τράμπζονσπορ και τη Φενέρμπαχτσε είναι απολύτως απαράδεκτη, εντός και εκτός γηπέδου, δεν έχει θέση στο άθλημα και την κοινωνία μας. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το πω και τώρα. Χωρίς εξαίρεση, στο ποδόσφαιρο, όλοι οι παίκτες πρέπει να ασφαλείς ώστε να παίζουν το παιχνίδι που φέρνει χαρά σε τόσους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Καλώς όλες τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι αυτό θα γίνει σεβαστό σε όλα τα επίπεδα και οι δράστες των συγκλονιστικών γεγονότων στην Τραπεζούντα να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους» ανέφερε ο Τζιάνι Ινφαντίνο στη δήλωσή του.

