Τουρκία: Σοβαρά επεισόδια μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα Τραμπζονσπόρ - Φενερμπαχτσέ

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο στην Τουρκία, αμέσως μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Τραμπζονσπόρ με τη Φενερμπαχτσέ.

Οι σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο «Papara Park» της Τραπεζούντας, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Τραμπζονσπόρ με τη Φενερμπαχτσέ (αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Europa Conference League), καθώς εκατοντάδες οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο κι επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού τιμ της «Φενέρ», που πανηγύριζαν τη μεγάλη νίκη τους με 3-2.

Fenerbahce players were celebrating their victory and then a lot of Trabzonspor fans entered the field and attacked the playerspic.twitter.com/V1bx9n3rKR