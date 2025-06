ΗΠΑ: Ποια είναι η έφηβη τρανς αθλήτρια που νίκησε σε σχολικό πρωτάθλημα στίβου και βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ

Η 16χρονη AB Hernandez, τρανς γυναίκα αθλήτρια, κέρδισε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στο πρωτάθλημα στίβου λυκείων της Καλιφόρνια, εν μέσω μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής διαμάχης που έχει πυροδοτήσει η συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικείες κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Hernandez έλαβε μέρος στον τελικό του άλματος εις ύψος, εις μήκος και τριπλούν, κατακτώντας την πρώτη θέση στο ύψος και το τριπλούν και τη δεύτερη θέση στο μήκος.

Η συμμετοχή της στο πρωτάθλημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συντηρητικούς ακτιβιστές, ορισμένους γονείς και πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κάνει τη συμμετοχή τρανς γυναικών στον αθλητισμό κεντρικό σημείο της προεκλογικής του ατζέντας. Έχει απειλήσει, μάλιστα, να αποσύρει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση από την Καλιφόρνια λόγω της περίπτωσης της Hernandez.

Η Ομοσπονδία Σχολικών Αγώνων της Καλιφόρνια (CIF) εισήγαγε έναν πιλοτικό κανονισμό αποκλειστικά για τα τρία αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε η AB Hernandez. Ο κανονισμός προέβλεπε την απονομή ενός επιπλέον μεταλλίου, έτσι ώστε αν η Hernandez τερματίσει στις πρώτες θέσεις, να μην χάσει κάποια άλλη αθλήτρια τη θέση της στο βάθρο. Με απλά λόγια, αντί για τρία μετάλλια, υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί και τέταρτο.

