Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χρειάστηκε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών μετά το Game 4

Μετά από το Game 4 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Χιτ τα ξημερώματα της Τρίτης (25/4) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειάστηκε ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε ύστερα από δύο αγώνες και ήταν πανέτοιμος για το Game 4 της σειράς με τους Χιτ.

Ωστόσο, φαίνεται πως στην προσπάθεια να βοηθήσει τους Μπακς για να ισοφαρίσουν στο 2-2, έφτασε στα όριά του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά από το τέλος της αναμέτρησης να χρειαστεί να του χορηγηθούν υγρά ενδοφλέβια, καθώς είχε εμφανίσει έντονη αφυδάτωση.

«Ο Γιάννης ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω τι περισσότερο θα μπορούσε να κάνει. Το γεγονός ότι επέστρεψε απόψε κι έπαιξε με τον τρόπο που έπαιξε, είναι πολύ ενθαρρυντικό», δήλωσε ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς.

