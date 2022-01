Φίλαθλος «διέγνωσε» από τις κερκίδες μελάνωμα σε μάνατζερ, οι ομάδες της χάρισαν υποτροφία

Δύο ομάδες χόκεϊ του NFL προσέφεραν σε μία φίλαθλο υποτροφία 10.000 δολαρίων για ιατρική σχολή, αφού η χρήσιμη συμβουλή της γλίτωσε έναν μάνατζερ από το μελάνωμα.

Στις 23 Οκτωβρίου, η Νάντια Ποποβίτσι καθόταν στις κερκίδες πίσω από τον Μπράιαν Χάμιλτον, των Vancouver Canucks, στο παιχνίδι με τους Seattle Kraken. Παρατηρώντας το πιθανό μελάνωμα, η γυναίκα άρχισε να χτυπά το διαχωριστικό τζάμι για να του τραβήξει την προσοχή, και του έδειξε ένα γραπτό μήνυμα που είχε πληκτρολογήσει στο τηλέφωνό της, αφού λόγω θορύβου και διαρρύθμισης δεν θα μπορούσε να την ακούσει.

Στο μήνυμα, παρότρυνε τον Χάμιλτον να εξετάσει την δερματική ανωμαλία, εκείνος άκουσε τη συμβουλή τους και αποδείχτηκε πως έπασχε όντως από κακόηθες μελάνωμα, έναν τύπο καρκίνου.

Ενώ οι Canucks ήταν προγραμματισμένο να παίξουν το Σάββατο ξανά με την Kraken στο Σιάτλ, η ομάδα από το Βανκούβερ ανάρτησε ένα μήνυμα στα social media, προσπαθώντας να εντοπίσει την Ποποβίτσι που ο Χάμιλτον ήθελε να ευχαριστήσει προσωπικά.

#HockeyTwitter , we need your help! Please RT to spread the word and help us connect Red with the woman he considers his hero. pic.twitter.com/HlZybgOnjf

«Ψάχνω να βρω έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο και χρειάζομαι την κοινότητα του χόκεϊ να με βοηθήσει», έγραψε ο Χάμιλτον στην ανάρτησή του. «Σε αυτή τη γυναίκα που ψάχνω: «Μου άλλαξες τη ζωή και τώρα θέλω να σε βρω και να σου πω ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Εκείνο το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου, και το μήνυμα που μου έδειξες στο κινητό σου τηλέφωνο θα είναι για πάντα στο μυαλό μου και έκανε πραγματικά τη διαφορά σε εμένα και την οικογένειά μου. Τα ένστικτά σου ήταν σωστά και αυτή η ελιά στο πίσω μέρος του λαιμό μου ήταν κακόηθες μελάνωμα. Χάρη στη δική σου επιμονή και την γρήγορη αντιμετώπιση από τους γιατρούς, τώρα έχει φύγει».

Δεν χρειάστηκε πολύ για το «παντοδύναμο ίντερνετ» να εντοπίσει την Ποποβίτσι. Η μητέρα της ήταν αυτή που πρώτη απάντησε στο αρχικό ποστ των Canucks. «Αυτή είναι. η κόρη μου! Έχουμε τα εισιτήρια των Kraken για τις θέσεις πίσω από τους φιλοξενούμενους στο στάδιο Climate Pledge Arena. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που πήγε η κόρη μου και οι Canucks ήταν πάντα η ομάδα μου, πριν τους Kraken. Εντόπισε την κρεατοελιά στον λαιμό του Ρεντ, και δεν ήταν σίγουρη αν ο ίδιος το γνώριζε. »

Το ίδιο βράδυ, η νέα γυναίκα βρέθηκε στο γήπεδο όπου, φορώντας μάσκα, στην αρχή χαιρέτισε διστακτικά τον Χάμιλτον και στη συνέχεια τον αγκάλιασε.

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a