Η FIFA και η UEFA αποκλείουν όλους τους ρωσικούς συλλόγους και εθνικές ομάδες από όλες τις διοργανώσεις τους, όπως επιβεβαίωσε η UEFA.

Σε σχετική δήλωσή της η UEFA αναφέρει ότι αναστέλλεται η συμμετοχή όλων των ρωσικών ομάδων, είτε εθνικών αντιπροσωπειών είτε συλλόγων, τόσο στις διοργανώσεις της FIFA όσο και της UEFA μέχρι νεoτέρας.

Η UEFA αποφάσισε σήμερα επίσης να τερματίσει τη συνεργασία της με την Gazprom σε όλες τις διοργανώσεις.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα και καλύπτει όλες τις υπάρχουσες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων του UEFA Champions League, των εθνικών ομάδων της UEFA και του UEFA EURO 2024.

Oι Πρόεδροι των FIFA και UEFA, ελπίζουν ότι η κατάσταση στην Ουκρανία θα βελτιωθεί σημαντικά και γρήγορα, ώστε το ποδόσφαιρο να μπορέσει και πάλι να αποτελέσει φορέα ενότητας και ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.



The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.