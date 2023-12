Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της Ευρωπαϊκής Super League

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η UEFA δεν μπορεί να διατηρεί μονοπώλιο σε ποδοσφαιρικές διοργάνωσης, άρα η ευρωπαϊκή Super League μπορεί να δημιουργηθεί.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διοργάνωση, χωρίς την άδεια από UEFA/FIFA και χωρίς την αιγίδα των δύο ομοσπονδιών. Με βάση την απόφαση, η UEFA δεν μπορεί να τιμωρήσει ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ που πρωτοστατούν σε αυτή την κίνηση για την ευρωπαϊκή Super League σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν στο Champions League.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb