Ξεφεύγει η κατάσταση στο Μπουένος Άιρες, έξω από την Casa Rosada, όπου χιλιάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να «αποχαιρετίσει» τον Ντιέγκο Μαραντόνα, που «έφυγε» από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Έπειτα από την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Αργεντινής πως το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του μεγάλου Αργεντινού άσου θα παραταθεί έως τις 7 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω του μεγάλου πλήθους, ξεκίνησαν πολύ σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Clarin», εκατοντάδες άτομα πήδηξαν τους φράκτες για να προσεγγίσουν πιο γρήγορα το κυβερνητικό μέγαρο, με την αστυνομία να προσπαθεί να τους κρατήσει μακριά, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

