Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδεικνύεται MVP του NBA.

To ESPN είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτή την πληροφορία, που πλέον επιβεβαιώθηκε με την επίσημη ανακοίνωση.





Πριν από λίγο καιρό, ο Αντετοκούνμπο είχε κερδίσει και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού του ΝΒΑ. Με αυτό τον τρόπο, κατάφερε να πετύχει κάτι ιδιαίτερα σπάνιο. Είναι μόλις ο τρίτος που την ίδια σεζόν κατακτά και τα δύο βραβεία, αφού αυτό το είχαν πετύχει μέχρι τώρα μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (1987-88) και ο Χακίμ Ολάζουον (1993-94).

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as the only players in NBA history to win #KiaMVP and #KiaDPOY in the same season! pic.twitter.com/7P1f4yMDSA — NBA (@NBA) September 18, 2020





Παράλληλα, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς γίνεται ο 11ος παίκτης του ΝΒΑ που κατακτά δύο διαδοχικές χρονιές τον τίτλο του MVP. Επίτευγμα που έως τώρα είχαν καταγράψει στην καριέρα τους οι Στέφεν Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Στιβ Νας, Τιμ Ντάνκαν, Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ, Μόουζες Μαλόουν, Καρίμ Αμπντούλ- Τζαμπάρ, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μπιλ Ράσελ.

MVP!! MVP!!



Giannis Antetokounmpo is the 2019-20 Kia NBA MVP!! pic.twitter.com/3oSuWxPgY1 — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2020

Air. Freak. Dream.



Giannis joins Michael Jordan and Hakeem Olajuwon as only players to win MVP & DPOY in the same season. pic.twitter.com/H5xUSa9veW — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 18, 2020

Μόλις έγινε γνωστό ότι ο «Greek Freak» είναι και φέτος ο MVP, άρχισαν να συρρέουν τα συγχαρητήρια. Από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Αντετοκούνμπο ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα διαδοχικά βραβεία MVP του NBA, ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Είναι πραγματική έμπνευση, εντός και εκτός γηπέδου. Η Ελλάδα είναι πολύ υπερήφανη. Μπράβο Γιάννη!», έγραψε ο πρωθυπουργός.