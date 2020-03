Την απόφαση να αναβληθούν, εξαιτίας του κορωνοϊού, οι τελικοί του Champions League ανδρών και γυναικών αλλά και του Europa League, πήρε σήμερα η UEFA.

Όπως αναφέρεται σε μία λιτή ανακοίνωση, η UEFA οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει σε όλα τα επίπεδα ο κορωνοϊός.

Οι τελικοί ήταν προγραμματισμένοι για τον προσεχή Μάιο.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.