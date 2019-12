Για δεύτερη φορά μέσα σε μία ημέρα ο Ανδρέας Βαζαίος κατακτά μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας της Γλασκώβης.

Μισή ώρα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 100 μέτρα μικτή ατομική, ο Έλληνας κολυμβητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Νικολόπουλου τερμάτισε σε 1:50.23, χρόνος αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, και ανέβηκε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση, μετά τα 200 μέτρα μικτή ατομική, στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Νωρίτερα σήμερα ο Ανδρέας Βαζαίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα μικτή ατομική.

Andreas Vazaios gets his second gold medal of the week 🙌



🥇Andreas Vazaios 🇬🇷

🥈Ramon Klenz 🇩🇪

🥉@Jimbob95goon 🇬🇧#EuroSwim2019 pic.twitter.com/O6xNP3e5Yt