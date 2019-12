Για 6η φορά στην καριέρα του και πρώτη μετά το 2015, ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2019 από το France Football.

Ο Μέσι παρέλαβε τη χρυσή μπάλα σε μία άκρως φαντασμαγορική τελετή που διεξήχθη στο επιβλητικό «Theatre du Chatelet» του Παρισιού.

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi 🤝 #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) 2 Δεκεμβρίου 2019

📸 Messi collects his sixth #BallondOr trophy...



The greatest of all time? 😍 pic.twitter.com/HL0lbJHPKd — LaLiga (@LaLigaEN) 2 Δεκεμβρίου 2019

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT — #BallondOr (@francefootball) 2 Δεκεμβρίου 2019

Ο Αργεντινός σταρ της Μπαρτσελόνα επικράτησε στην τελική ψηφοφορία των Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ) και Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), που συμπλήρωσαν την τριάδα. Με την 6η «Χρυσή Μπάλα» ο Μέσι έχει το ρεκόρ των περισσότερων κατακτήσεων, αφήνοντας πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο που μετρά, πλέον, 5 ανάλογες διακρίσεις.

Ο «Λιο» οδήγησε την περασμένη σεζόν την «Μπάρτσα» στην κατάκτηση του τίτλου της La Liga και παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν έφτασε στον τελικό του Champions League, ενώ ούτε με την Εθνική Αργεντινής κατάκτησε κάποιο τρόπαιο (αποκλείστηκε στους ημιτελικούς του Copa America), έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά το 2013, που κέρδισε αυτή τη διάκριση χωρίς να έχει σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών